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РИА Новости

Офис Зеленского пообещал обновить состав Нацсовета по ТВ

13:13 26.09.2019 (обновлено: 13:26 26.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины
© РИА Новости / Стрингер
Здание администрации президента Украины. Архивное фото
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что следит за ситуацией с телеканалом "112.Украина", и отметил, что все вещатели должны придерживаться законодательства.
Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг отказал в продлении лицензии вещателю "Новый Формат ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина". Глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич выразил сомнения в законности решения о лишении лицензии одного из вещателей "112. Украина". Он отметил, что срок полномочий трех из семи членов регулятора истек.
"Офис президента Украины следит за ситуацией с телеканалом "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении офиса президента в Telegram-канале.
Также в офисе отметили, что состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания вскоре будет обновлен. "Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес им предупреждение за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
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