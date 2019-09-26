Офис Зеленского пообещал обновить состав Нацсовета по ТВ

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что следит за ситуацией с телеканалом "112.Украина", и отметил, что все вещатели должны придерживаться законодательства.

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг отказал в продлении лицензии вещателю "Новый Формат ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина". Глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич выразил сомнения в законности решения о лишении лицензии одного из вещателей "112. Украина". Он отметил, что срок полномочий трех из семи членов регулятора истек.

"Офис президента Украины следит за ситуацией с телеканалом "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении офиса президента в Telegram-канале.

Также в офисе отметили, что состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания вскоре будет обновлен. "Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - говорится в сообщении.