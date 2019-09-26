Жителя Воронежской области будут судить за избиение дочери из-за оценок

"В один из дней ноября 2017 года мужчина шел со своей дочерью по автомобильному мосту и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес девочке удар рукой в область груди, а затем схватил за волосы и протащил ребенка по мосту", - информирует прокуратура.