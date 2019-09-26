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РИА Новости
Культура

В Музей русского импрессионизма привезут работы известных испанцев

13:53 26.09.2019 (обновлено: 16:03 26.09.2019)
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© Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизмаИгнази Мальол. Кусты роз (Коста-Брава). 1920. Национальный музей искусства Каталонии
Игнази Мальол. Кусты роз (Коста-Брава). 1920. Национальный музей искусства Каталонии
© Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма
Игнази Мальол. Кусты роз (Коста-Брава). 1920. Национальный музей искусства Каталонии
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Музее русского импрессионизма 10 октября откроется масштабная экспозиция произведений испанских художников XIX - XX веков, в частности Хоакина Сорольи, Мариано Фортуни и Игнасио Сулоаги. В экспозиции будут представлены живопись, графика, скульптура. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
На выставке "Импрессионизм и испанское искусство" покажут порядка 60 работ из ведущих музеев Испании и частных коллекций.
"Впервые в России открывается столь масштабная испанская экспозиция рубежа XIX–XX веков, которая знакомит публику с именами сразу 18 художников Испании, бок о бок творивших с французскими импрессионистами и участвовавших с ними в первых выставках: Пере Видал де Соларес, Мариано Фортуни, Адольфо Гиард, Рамон Казас, Сантьяго Русиньоль, Элисеу Мейфрен, Дарио де Регойос, Аурелиано де Беруэте и многие другие", — говорится в сообщении.
В музее пояснили, что в Испании импрессионизм впитал в себя классическое живописное наследие, связал новое для конца XIX века искусство с традициями мастеров XVII и XVIII веков – творчеством Диего Веласкеса и Франсиско Гойи.
Кроме того, испанские живописцы, увлекавшиеся импрессионизмом, были в зоне пристального внимания и русских мастеров. Например, Илья Репин выделял среди всех Фортуни, отмечая его "недосягаемое изящество в чувстве форм, колорите и силе света", также за его творчеством следили Валентин Серов и Василий Поленов. На выставке можно будет увидеть следующие работы Фортуни: "Тропа рядом со стеной", "Улица Гранателло в Портичи" и "Пейзаж Портичи".
© Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизмаМариано Фортуни. Улица Гранателло в Портичи. 1874. Коллекция Вида Муньона. Альмерия
Мариано Фортуни. Улица Гранателло в Портичи. 1874. Коллекция Вида Муньона. Альмерия
© Предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма
Мариано Фортуни. Улица Гранателло в Портичи. 1874. Коллекция Вида Муньона. Альмерия
"Живописные работы дополнят графика и скульптура каталонца Рикарда Гино. В начале 1900-х годов он посещал школу искусств на Монмартре. А в 1913 году был помощником Огюста Ренуара и работал над скульптурными проектами в загородной резиденции великого мастера", — отметили в пресс-службе.
Всего в проекте участвуют 13 художественных музеев Испании, в том числе Национальный музей искусства Каталонии, музей аббатства Монсеррат, музей изобразительных искусств Бильбао, музей истории Барселоны из музей Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо.
Выставка продлится с 10 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
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