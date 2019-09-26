Официальный курс евро снизился на 20 копеек

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 3,57 копейки, составив 67,0314 рубля.
25 сентября, 12:51РИА НовостиЭксперты оценили влияние темы импичмента Трампу на курс рубля