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РИА Новости

Официальный курс евро снизился на 20 копеек

13:04 26.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКупюры евро
Купюры евро
© РИА Новости / Илья Питалев
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Купюры евро. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 3,57 копейки, составив 67,0314 рубля.
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