Источник: восемь детей проходят потерпевшими по делу священника Стремского

УФА, 26 сен – РИА Новости. Восемь подростков, по предварительным данным, проходят потерпевшими по делу арестованного в Оренбурге священника Николая Стремского, подозреваемого в разврате и изнасиловании несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости источник в мэрии Саракташского района, где находится возглавляемая священником обитель.

"Информация о том, что в семье священника сегодня воспитывались 20 детей, неправильная. У него на попечении восемь детей в возрасте 10-14 лет. Они и являются потерпевшими. Сейчас на месте работают следователи, власти области, психологи", - сказал источник.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия запретила Стремскому в священнослужении во время ведения следствия. Власти области заявили, что изучат бытовые условия этих детей и окажут помощь.