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РИА Новости

Источник: восемь детей проходят потерпевшими по делу священника Стремского

12:53 26.09.2019 (обновлено: 13:11 26.09.2019)
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© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
© Фото : Урал56.Ру
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
УФА, 26 сен – РИА Новости. Восемь подростков, по предварительным данным, проходят потерпевшими по делу арестованного в Оренбурге священника Николая Стремского, подозреваемого в разврате и изнасиловании несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости источник в мэрии Саракташского района, где находится возглавляемая священником обитель.
"Информация о том, что в семье священника сегодня воспитывались 20 детей, неправильная. У него на попечении восемь детей в возрасте 10-14 лет. Они и являются потерпевшими. Сейчас на месте работают следователи, власти области, психологи", - сказал источник.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия запретила Стремскому в священнослужении во время ведения следствия. Власти области заявили, что изучат бытовые условия этих детей и окажут помощь.
На странице обители в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что Стремский управлял обителью с 1990 года, в его семье воспитывались около 70 детей, а сейчас у него живут 20 сирот.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Вчера, 12:22Религия и мировоззрение
Паслер пообещал помочь детям, пострадавшим от действий священника
5321246
Обсудить 16
ОренбургПроисшествия
Популярные комментарии
Печально, если батюшка действительно совершал эти гнусности. С другой стороны, бесы именно священнослужителей искушают с особым коварством и, принимая сан, человек должен осознавать, что вместе с саном принимает повышенный риск бесовского искушения.
26 сентября, 13:04
Руслан Тлеуж
11601012
Какой стрёмный поп.
26 сентября, 13:07
ЛКЛысый Кучерявый
910005
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