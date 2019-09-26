Белорусская армия готова отразить любую внешнюю угрозу, заявил Лукашенко

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия готова отразить угрозу с любых направлений, хотя пока республика не видит потенциальных врагов.

"Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ. Слова белорусского лидера приводит агентство Белта

Вместе с тем он заметил, что у страны "пока нет потенциальных врагов".

"Армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, у нас исключительно мобильные части, - добавил Лукашенко.

Президент отметил, что мобильные вооруженные силы готовы быстро среагировать на любую угрозу и мгновенно выдвинуться в нужном направлении, а формировать в случае угрозы огромные группировки даже опасно. "При современном высокоточном оружии тебя засекут и там же, где сформируешь группировку, разбомбят", - пояснил он.

Поэтому, продолжил Лукашенко, в Белоруссии упор делается на развитие мобильных вооруженных сил. "Мы производим для них свою технику и уже начали производить свое вооружение. Не хотим ни у кого покупать, потому что опыт Украины показывает: воевали, воевали - снаряды закончились, и потом надо у кого-то будет просить эти снаряды или патроны", - сказал Лукашенко.