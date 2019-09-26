Белорусская армия готова отразить любую внешнюю угрозу, заявил Лукашенко

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия готова отразить угрозу с любых направлений, хотя пока республика не видит потенциальных врагов.
"Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ. Слова белорусского лидера приводит агентство Белта.
Вместе с тем он заметил, что у страны "пока нет потенциальных врагов".
"Армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, у нас исключительно мобильные части, - добавил Лукашенко.
Президент отметил, что мобильные вооруженные силы готовы быстро среагировать на любую угрозу и мгновенно выдвинуться в нужном направлении, а формировать в случае угрозы огромные группировки даже опасно. "При современном высокоточном оружии тебя засекут и там же, где сформируешь группировку, разбомбят", - пояснил он.
Поэтому, продолжил Лукашенко, в Белоруссии упор делается на развитие мобильных вооруженных сил. "Мы производим для них свою технику и уже начали производить свое вооружение. Не хотим ни у кого покупать, потому что опыт Украины показывает: воевали, воевали - снаряды закончились, и потом надо у кого-то будет просить эти снаряды или патроны", - сказал Лукашенко.
Он также напомнил, что белорусская армия составляет основу единой группировки Вооруженных сил Белоруссии и России, которая защищает Союзное государство на западном направлении. "Основу составляет белорусская армия - 75 тысяч (человек - ред.). Мы ее сокращаем, доведем, возможно, до 50 тысяч. Нам достаточно. Главное - вооружение и мобильность для того, чтобы оборонительные бои вести на территории Беларуси, если нам это понадобится, не дай бог, конечно", - пояснил белорусский лидер.