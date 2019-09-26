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РИА Новости

Нацсовет по ТВ не продлил лицензию одному из вещателей "112. Украина"

12:51 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении лицензии вещателю "Новый Формат ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина", соответствующее решение принято на заседании в четверг единогласно.
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес им предупреждение за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
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"Национальный совет решила… отказать компании "Новый Формат ТВ" город Киев в продлении строка действия лицензии на вещание", - зачитал проект решения член Нацсовета Сергей Костинский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
В Нацсовете заявили, что компания шесть лет подряд нарушает утвержденную регулятором программную концепцию, ретранслируя телеканал "112. Украина".
Юрист "112.Украина" Василий Сметана просил Нацсовет отложить рассмотрение вопроса продления лицензий каналам в связи с тем, что срок полномочий трех членов регулятора истек . Он добавил, что телеканал отстаивает свое право на цифровое вещание.
На сайте телеканала "112. Украина" указано, что в состав телеканала входят шесть вещателей: ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", а также телеканал "112-ТВ". Отмечается что телеканал "Новый формат ТВ" начал свое вещание в 2013 году.
Нацсовет по ТВ ранее провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
Студия телеканала NewsOne
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