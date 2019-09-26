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РИА Новости

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

12:49 26.09.2019 (обновлено: 15:06 26.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУ СК по региону.
"Да", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, признает ли девушка свою вину.
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СК опубликовал видео с подозреваемой в убийстве ребенка в Тюменской области
С девушкой сейчас работают следователи, выясняются мотивы преступления, решается вопрос о предъявлении ей обвинения. В пятницу следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в пресс-службе.
Ранее СУ СК России по Тюменской области сообщило, что возбуждено уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать девушка, присматривавшая за ним. По данным следствия, ребенок пропал днем 24 сентября из дома по улице Северная. Позже руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Новик сообщила РИА Новости, что полиция задержала девушку, подозреваемую в похищении и убийстве ребенка.
По информации СУ СК, 23-летняя девушка была обнаружена в лесном массиве на расстоянии около трех километров от дома, где проживал ребенок. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что у девушки при задержании был найден пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
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Следственный комитет РФТюменская областьПроисшествия
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