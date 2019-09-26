Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУ СК по региону.

"Да", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, признает ли девушка свою вину.

С девушкой сейчас работают следователи, выясняются мотивы преступления, решается вопрос о предъявлении ей обвинения. В пятницу следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в пресс-службе.

Ранее СУ СК России по Тюменской области сообщило, что возбуждено уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать девушка, присматривавшая за ним. По данным следствия, ребенок пропал днем 24 сентября из дома по улице Северная. Позже руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Новик сообщила РИА Новости, что полиция задержала девушку, подозреваемую в похищении и убийстве ребенка.