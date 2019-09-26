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РИА Новости

Около 300 призывников задержали на несогласованных акциях в Москве

12:43 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Около 300 задержанных на несогласованных акциях в Москве являются призывниками, у которых нет права на отсрочку, в их отношении оформляются материалы о привлечении к ответственности за уклонение от призыва на военную службу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Около 300 граждан из числа задержанных являются призывниками, право на отсрочку у которых отсутствует, то есть они являются годными к военной службе по состоянию здоровья, нигде не обучаются и не работают, некоторые из них окончили образовательные учреждения. На данных граждан материалы для решения вопроса о привлечении их к ответственности за уклонение от призыва на военную службу находятся на стадии оформления", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что вопрос о привлечении к ответственности будет снят, если призывник явится в военный комиссариат, пройдет все установленные призывные мероприятия, по итогам которых будет призван и отправлен к месту прохождения военной службы.
Также отмечается, что по итогам работы с задержанными призывниками на 41 из них материалы направлены в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве для привлечения к ответственности за уклонение от призыва на военную службу.
Несанкционированная акция в Москве
24 сентября, 14:08РИА Новости
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Ранее столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции сообщал, что власти намерены искать уклоняющихся от призыва на несогласованной акции в Москве 27 июля. Не согласованные властями акции, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Осенняя призывная кампания стартует в Москве 1 октября.
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Московская городская думаМоскваОбщество
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