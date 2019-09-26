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РИА Новости

Роскачество рассказало, как не пустить мошенников в свой мобильный банк

12:43 26.09.2019
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Использование мобильного банка значительно расширяет возможности онланй-покупок и проведения других расчетов, но привязка телефона к банковскому счету открывает и широкие возможности для мошенничества, отмечается в сообщении Роскачества.
В качестве примера приводится ситуация, когда мошенник, купив на черном рынке в сети информацию о пользователях, обращается с этими сведениями и фиктивной доверенностью в отдаленный салон связи, чтобы перевыпустить сим-карту жертвы. После перевыпуска сим-карты банк видит, что поменялся ее уникальный идентификатор (IMSI) и блокирует операции до момента подтверждения перевыпуска через кодовое слово, которое знает только настоящий владелец карты.
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Между тем, мошенники, используя телефонную коммуникацию и играя определенную роль (например, сотрудника банка), могут выманить у держателя банковской карты эту информацию или стимулировать к совершению определенных действий со своим счетом. В результате злоумышленники получают возможность распоряжаться денежными средствами жертвы.
Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности подготовило несколько важных правил, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой такого мошенничества. Прежде всего, необходимо запретить перевыпуск сим-карты без личного участия владельца, завести отдельную сим-карту для работы с мобильным банком и держать в абсолютной тайне ее номер. Кроме того, никому нельзя сообщать CVV-код, кодовое слово или код из смс – ни по телефону, ни в чате с "сотрудником банка".
Необходимо внимательно следить за смс о блокировке сим-карт или перевыпуске, игнорировать смс с просьбой перезвонить в банк по указанному номеру и не доверять собеседнику, представившемуся сотрудником банка, даже если он звонит с номера кредитной организации. "Звоните в банк самостоятельно", - советуют эксперты.
Роскачество рекомендует не выкладывать фотографии и сканы документов в соцсетях, отмечает, что надо создавать сложные и разные пароли на всех используемых ресурсах и тщательно фильтровать содержание личных сообщений. "Помните, что все детали переписки могут достаться злоумышленникам", - предупреждает организация.
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