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РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму завели дело из-за нарушений на выборах в единый день голосования

12:40 26.09.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГолосование в Крыму
Голосование в Крыму
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Голосование в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по фактам нарушения избирательного процесса в ходе выборов в Крыму, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в Крыму были зафиксированы нарушения на трех избирательных участках, в частности, на избирательных участках №815 в поселке Октябрьское Красногвардейского района и №1029 в селе Красноармейское Раздольненского района зафиксированы вбросы избирательных бюллетеней неустановленными лицами.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 142 (фальсификация итогов голосования) по фактам нарушений в Красногвардейском районе республики Крым", - сообщили в избиркоме.
По фактам нарушений в Раздольненском районе Крыма проверка продолжается, добавили в комиссии.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
9 сентября, 19:30Единый день голосования
В Крыму аннулировали итоги голосования на двух участках
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в единый день голосования 8 сентября. Победу на выборах в парламент одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР получила 10 мандатов, КПРФ – 5.
Единый день голосования в России
8 сентября, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФКрымПроисшествия
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