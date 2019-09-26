В Крыму завели дело из-за нарушений на выборах в единый день голосования

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по фактам нарушения избирательного процесса в ходе выборов в Крыму, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в Крыму были зафиксированы нарушения на трех избирательных участках, в частности, на избирательных участках №815 в поселке Октябрьское Красногвардейского района и №1029 в селе Красноармейское Раздольненского района зафиксированы вбросы избирательных бюллетеней неустановленными лицами.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 142 (фальсификация итогов голосования) по фактам нарушений в Красногвардейском районе республики Крым", - сообщили в избиркоме.

По фактам нарушений в Раздольненском районе Крыма проверка продолжается, добавили в комиссии.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.