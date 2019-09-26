Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России

ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Все остающееся тактическое ядерное оружие в России находится в неразвернутом состоянии, заявил в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.