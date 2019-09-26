СМИ: Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times

Как утверждает издание, Батурина, предположительно, установила контакты с мэрией, когда должность мэра занимал Джонсон. После того, как в 2016 году Садик Хан был избран его преемником, администрация Большого Лондона получила грант в размере 138 тысяч фунтов стерлингов (около 170 тысяч долларов) от фонда Батуриной Be Open для Фонда мэра Лондона, который занимается финансированием повышения социальной мобильности и образовательных программ.

На должность члена правления Батурина была назначена в декабре 2017 года, но покинула этот пост во вторник после того, как занимающийся расследованиями сайт Finance Uncovered запросил детали пожертвования и призвал начать судебное преследование в связи с предполагаемым отмыванием денег членом руководства её собственного фонда.

"Ситуация с членом совета директоров Be Open была для нас новой информацией, и мы предприняли действия на этом основании. Она ушла с должности по взаимному согласию и немедленно", - сообщил представитель мэра в среду.