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РИА Новости

СМИ: Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

12:35 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕлена Батурина
Елена Батурина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Елена Батурина. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
Как утверждает издание, Батурина, предположительно, установила контакты с мэрией, когда должность мэра занимал Джонсон. После того, как в 2016 году Садик Хан был избран его преемником, администрация Большого Лондона получила грант в размере 138 тысяч фунтов стерлингов (около 170 тысяч долларов) от фонда Батуриной Be Open для Фонда мэра Лондона, который занимается финансированием повышения социальной мобильности и образовательных программ.
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На должность члена правления Батурина была назначена в декабре 2017 года, но покинула этот пост во вторник после того, как занимающийся расследованиями сайт Finance Uncovered запросил детали пожертвования и призвал начать судебное преследование в связи с предполагаемым отмыванием денег членом руководства её собственного фонда.
"Ситуация с членом совета директоров Be Open была для нас новой информацией, и мы предприняли действия на этом основании. Она ушла с должности по взаимному согласию и немедленно", - сообщил представитель мэра в среду.
В 2018 году президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием 1,2 миллиарда долларов возглавила рейтинг Forbes "25 богатейших женщин России".
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