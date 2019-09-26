На Ставрополье пенсионерка выпрыгнула из машины грабителя

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Жительница Шпаковского района Ставропольского края обратилась в полицию после того, как мужчина мужчина пытался ограбить ее, передает Жительница Шпаковского района Ставропольского края обратилась в полицию после того, как мужчина мужчина пытался ограбить ее, передает Ставрополье.TV

Как рассказала 62-летняя женщина, на трассе Ставрополь — Батайск — Тоннельный к ней подъехала машина и водитель предложил подвести ее к месту назначения. Она согласилась.

Когда водитель свернул на проселочную дорогу, пенсионерка почуяла неладное. Воспользовавшись тем, что автомобиль притормозил на повороте, она выпрыгнула из салона. Однако водитель догнал женщину, распылил ей в лицо газовый баллончик, отобрал сумку с деньгами и скрылся.

Пострадавшая, несмотря на боль в глазах, успела запомнить номер машины и обратилась в полицию.