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РИА Новости

На Ставрополье пенсионерка выпрыгнула из машины грабителя

12:32 26.09.2019 (обновлено: 14:22 26.09.2019)
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© Pixabay / SplitShireМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля
© Pixabay / SplitShire
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Жительница Шпаковского района Ставропольского края обратилась в полицию после того, как мужчина мужчина пытался ограбить ее, передает Ставрополье.TV.
Как рассказала 62-летняя женщина, на трассе Ставрополь — Батайск — Тоннельный к ней подъехала машина и водитель предложил подвести ее к месту назначения. Она согласилась.
Когда водитель свернул на проселочную дорогу, пенсионерка почуяла неладное. Воспользовавшись тем, что автомобиль притормозил на повороте, она выпрыгнула из салона. Однако водитель догнал женщину, распылил ей в лицо газовый баллончик, отобрал сумку с деньгами и скрылся.
Пострадавшая, несмотря на боль в глазах, успела запомнить номер машины и обратилась в полицию.
Вскоре злоумышленника задержали. Он во всем сознался.
Автомобили полиции
17 апреля, 14:29РИА Новости
В Пермском крае водитель на ходу выпрыгнул из машины, скрываясь от полиции
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СтавропольеСтавропольский крайПроисшествия
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