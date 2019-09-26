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РИА Новости

Лукашенко убежден, что Путин не хочет присоединить Белоруссию к России

12:30 26.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убежден в отсутствии у президента РФ Владимира Путина цели любой ценой сохранить свою власть, в том числе за счет присоединения республики к России.
"Лукашенко заявил, что убежден в отсутствии у Путина цели любой ценой сохранить свою власть, в том числе за счет присоединения Беларуси к РФ", - сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на слова белорусского лидера. Данное заявление белорусского президента прозвучало в четверг в Минске встрече Лукашенко с представителями украинских СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в образовательном центре Сириус в Сочи
15 февраля, 14:22РИА Новости
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