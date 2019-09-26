Лукашенко убежден, что Путин не хочет присоединить Белоруссию к России

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убежден в отсутствии у президента РФ Владимира Путина цели любой ценой сохранить свою власть, в том числе за счет присоединения республики к России.
"Лукашенко заявил, что убежден в отсутствии у Путина цели любой ценой сохранить свою власть, в том числе за счет присоединения Беларуси к РФ", - сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на слова белорусского лидера. Данное заявление белорусского президента прозвучало в четверг в Минске встрече Лукашенко с представителями украинских СМИ.