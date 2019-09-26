Польские власти вернули на родину 500 туристов "дочки" Thomas Cook

ВАРШАВА, 26 сен - РИА Новости. Польские власти вернули на родину около 500 туристов, оказавшихся в сложной ситуации из-за банкротства британского туроператора Thomas Cook, сообщил РИА Новости представитель Мазовецкого воеводского управления.

Вслед за Thomas Cook объявила о неплатежеспособности его польская "дочка" Neckermann Polska. На момент возникновения проблемы за границей находились около 3,6 тысячи клиентов польского туроператора. Решением их проблем занялось Мазовецкое воеводское управление.

"Вчера в Польшу вернулись 500 человек, ожидается, что сегодня вернутся еще 200 туристов", - рассказал представитель властей, уточнив, что в четверг вернутся путешественники из Египта, Туниса и с Канарских островов.

Польские власти сообщают, что туристы не прерывают отдых, а прибывают на родину в соответствии с планируемыми датами.

Одна из возвратившихся в среду из Египта туристок рассказала журналистам, что после новостей о проблемах турфирмы ключ от ее номера в гостинице был заблокирован. Она вынуждена была самостоятельно оплатить проживание и теперь рассчитывает на компенсацию.

По данным МИД Польши, клиенты Neckermann Polska, 100% которой принадлежат Thomas Cook, находятся в 29 странах мира.