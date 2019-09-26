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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым

12:28 26.09.2019 (обновлено: 14:43 26.09.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Киев уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам проведенного там после госпереворота на Украине референдума.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", — сказал Лукашенко в четверг в Минске, отвечая на пресс-конференции для украинских СМИ на вопрос, вернет ли Россия Украине Крым. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.

По словам Лукашенко, "это говорит и аккуратный, спокойный (глава МИД России Сергей. — Прим. ред.) Лавров, и все руководство". "Консенсус в российском обществе: нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму", — подчеркнул белорусский президент.
Касаясь предположения о силовом возврате Крыма, он подчеркнул, что "нет такой силы, которая против желания России, может это сделать". "Это— территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий. <...> Когда-то в спокойном ключе, когда изменится политика, может, новое поколение россиян будет у власти, — может быть", — сказал Лукашенко, рассуждая о возможности возвращения Крыма в состав Украины в будущем.
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По его мнению, даже если в России придут к власти люди, которые осуждают присоединение Крыма, они не вернут его Украине. "Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама", — добавил Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что возникновение ситуаций, подобных воссоединению Крыма с Россией, было бы невозможным, если бы после распада СССР Белоруссия и Украина не отказались от обладания ядерным оружием.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так не пора ли признать, а, батенька.
26 сентября, 13:14
ИИван
5840002
Обещанного долго ждут, особенно вассалы и не дожидаясь покидают карту мира.
26 сентября, 12:54
Алексей Охлопков
3200102
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