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РИА Новости

Путин поздравил Гильдию российских адвокатов с 25-летием

12:27 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного заседания, посвященного 25-летию Гильдии российских адвокатов, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Примите поздравления по случаю 25-летия создания Гильдии российских адвокатов. За прошедшие годы ваше профессиональное объединение заслужило неоспоримый авторитет, внесло конструктивный вклад в формирование эффективной системы оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям, совершенствование правовой культуры населения, повышение престижа адвокатской деятельности", - сказал Путин.
Кроме того он выразил уверенность, что, сохраняя приверженность традициям отечественной адвокатской школы и принципам профессиональной этики, участники гильдии и впредь будут твёрдо отстаивать права и свободы людей, а также содействовать дальнейшему развитию адвокатуры.
"Желаю вам успехов в реализации намеченных планов", - заключил президент.
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