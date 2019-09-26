Путин поздравил Гильдию российских адвокатов с 25-летием

"Уважаемые друзья! Примите поздравления по случаю 25-летия создания Гильдии российских адвокатов. За прошедшие годы ваше профессиональное объединение заслужило неоспоримый авторитет, внесло конструктивный вклад в формирование эффективной системы оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям, совершенствование правовой культуры населения, повышение престижа адвокатской деятельности", - сказал Путин.

Кроме того он выразил уверенность, что, сохраняя приверженность традициям отечественной адвокатской школы и принципам профессиональной этики, участники гильдии и впредь будут твёрдо отстаивать права и свободы людей, а также содействовать дальнейшему развитию адвокатуры.