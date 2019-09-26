Около 75% граждан Турции одобряют покупку С-400, показало исследование

АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Порядка 75% граждан Турции одобряют покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, свидетельствуют результаты исследования турецкой компании АDA.

В исследовании, которое проходило с 19 по 30 августа 2019 года в 26 провинциях Турции, принял участие 1721 человек. Участникам задавались вопросы по актуальным проблемам внутренней и внешней политики страны. Статпогрешность в результатах исследования не приводится.

При ответе на вопрос об оценке покупки С-400 вопреки позиции США, 74,9% респондентов выбрали вариант "одобряю", 14,9% - "не одобряю", 7,3% воздержались от однозначного ответа.

Отвечая на вопрос о том, какие страны дружественны Турции, а какие враждебны, 94,5% опрошенных назвали враждебной страной США. Среди дружественных стран первые три места заняли Азербайджан (83%), Россия (16,3%) и Китай (10,2%).

Ранее опрос ADA предсказал победу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула в марте.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.