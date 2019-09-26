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РИА Новости

Российские спасатели отработали действия при ЧС на учениях в Швеции

12:17 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские спасатели вместе с коллегами из трех скандинавских стран отработали в рамках международных учений Barents Rescue 2019 в Швеции практические навыки ликвидации последствий различных аварий, в том числе на шахте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Крупномасштабные международные учения спасательных служб Barents Rescue 2019 проходят в Швеции с 23 по 27 сентября в Кируне. В них участвуют спасатели из Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Участники учений, кроме того, обсудят международное взаимодействие в Арктике, а также обучение населения в сфере безопасности.
"В рамках второго дня международных учений российские спасатели в тесном взаимодействии с коллегами из Норвегии, Швеции и Финляндии отработали практические навыки спасения людей на водных объектах, при ликвидации ДТП с применением санитарной авиации и извлечения пострадавшего из-под завалов в шахте", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что активное участие в учениях приняли психологи МЧС России. Знание ими иностранного языка "позволило быстро и качественно оказать помощь в трудной ситуации".
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"Учения прошли на высоком уровне, поставленные задачи решены в полном объеме, а параллельная отработка учебных вопросов позволила привлечь все необходимые силы и средства и обеспечить максимальную реалистичность", - отметил представитель МЧС России.
Учения спасательных служб проводятся в рамках соглашения Совета Баренцева/Евроарктического региона раз в два года поочередно на территории каждого из четырех государств. Первые учения состоялись в 2001 году в Швеции.
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