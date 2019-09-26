Российские спасатели отработали действия при ЧС на учениях в Швеции

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские спасатели вместе с коллегами из трех скандинавских стран отработали в рамках международных учений Barents Rescue 2019 в Швеции практические навыки ликвидации последствий различных аварий, в том числе на шахте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Крупномасштабные международные учения спасательных служб Barents Rescue 2019 проходят в Швеции с 23 по 27 сентября в Кируне. В них участвуют спасатели из Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Участники учений, кроме того, обсудят международное взаимодействие в Арктике, а также обучение населения в сфере безопасности.

"В рамках второго дня международных учений российские спасатели в тесном взаимодействии с коллегами из Норвегии, Швеции и Финляндии отработали практические навыки спасения людей на водных объектах, при ликвидации ДТП с применением санитарной авиации и извлечения пострадавшего из-под завалов в шахте", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что активное участие в учениях приняли психологи МЧС России. Знание ими иностранного языка "позволило быстро и качественно оказать помощь в трудной ситуации".

"Учения прошли на высоком уровне, поставленные задачи решены в полном объеме, а параллельная отработка учебных вопросов позволила привлечь все необходимые силы и средства и обеспечить максимальную реалистичность", - отметил представитель МЧС России.