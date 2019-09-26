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РИА Новости

Треть гипермаркетов "Карусель" трансформируют в "Перекрестки"

12:08 26.09.2019 (обновлено: 13:30 26.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобили перед гипермаркетом "Карусель" в Москве
Автомобили перед гипермаркетом Карусель в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автомобили перед гипермаркетом "Карусель" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. X5 Retail Group планирует провести реорганизацию в сегменте управляемых ею гипермаркетов "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток".
Как говорится в сообщении компании, "трансформация "Карусели" займет два года. Основываясь на успешном опыте пилотных проектов, 34 гипермаркета сети (26 собственных и 8 арендованных) преобразуют в супермаркеты большого формата и передадут в управление "Перекрестку".
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Еще 37 магазинов (23 собственных и 14 арендованных) продолжат работу под вывеской "Карусель", менеджмент будет тестировать различные улучшения и анализировать перспективы возможного изменения их позиционирования, продажи или закрытия.
В свою очередь, 20 арендованных гипермаркетов к 2022 году закроют.
В компании негативный эффект от передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль компании в третьем квартале 2019 года (по стандарту IAS 17) оценивают в 5-6 миллиардов рублей без влияния на денежный поток.
В X5 отмечают, что для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей все больше привлекает формат "магазинов у дома", а покупка товаров впрок онлайн повышает удобство и позволяет выбрать из широкого ассортимента.
Как заявил исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, в долгосрочной перспективе компания ожидает положительного влияние трансформации на рентабельность, благодаря росту плотности продаж и улучшению экономики магазинов, переданных "Перекрестку".
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