Треть гипермаркетов "Карусель" трансформируют в "Перекрестки"

Автомобили перед гипермаркетом "Карусель" в Москве. Архивное фото

Автомобили перед гипермаркетом "Карусель" в Москве

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. X5 Retail Group планирует провести реорганизацию в сегменте управляемых ею гипермаркетов "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток".

Как говорится в сообщении компании, "трансформация "Карусели" займет два года. Основываясь на успешном опыте пилотных проектов, 34 гипермаркета сети (26 собственных и 8 арендованных) преобразуют в супермаркеты большого формата и передадут в управление "Перекрестку".

Еще 37 магазинов (23 собственных и 14 арендованных) продолжат работу под вывеской "Карусель", менеджмент будет тестировать различные улучшения и анализировать перспективы возможного изменения их позиционирования, продажи или закрытия.

В свою очередь, 20 арендованных гипермаркетов к 2022 году закроют.

В компании негативный эффект от передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль компании в третьем квартале 2019 года (по стандарту IAS 17) оценивают в 5-6 миллиардов рублей без влияния на денежный поток.

В X5 отмечают, что для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей все больше привлекает формат "магазинов у дома", а покупка товаров впрок онлайн повышает удобство и позволяет выбрать из широкого ассортимента.