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РИА Новости

Лукашенко прокомментировал встречу Зеленского и Трампа

12:04 26.09.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке прошла хорошо, несмотря на фон из "конспирологических" сообщений.

"Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, - прилично, разумно, красиво... Это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ. Трансляцию пресс-конференции вел украинский телеканал 112.

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Вместе с тем он отметил "конспирологический" фон, который, по мнению Лукашенко, создали СМИ. "Таких горячих точек с вашей подачи в ООН бывают десятки, только меньше обращает кто-то внимания. Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание", - сказал белорусский президент.
По его мнению, этот день был "нормальным для американо-украинских отношений". "Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим", - сказал Лукашенко.
Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась во вторник и продлится до 30 сентября. Встреча Зеленского с Трампом состоялась в среду.
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В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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74-я сессия Генассамблеи ООНДональд ТрампАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийООНСШАУкраинаВ мире
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