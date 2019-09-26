В Кремле не согласны с обвинениями в нарушении ДРСМД

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская Федерация категорически не согласна с обвинениями в ее адрес в нарушении ДРСМД, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с какими-либо обвинениями в адрес российской стороны. Российская сторона не нарушала букву ДРСМД, наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументировано обвинять в нарушении положения ДРСМД Соединенные Штаты Америки", – рассказал Песков.

Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.