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РИА Новости

В Кремле не согласны с обвинениями в нарушении ДРСМД

12:00 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская Федерация категорически не согласна с обвинениями в ее адрес в нарушении ДРСМД, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы категорически не согласны с какими-либо обвинениями в адрес российской стороны. Российская сторона не нарушала букву ДРСМД, наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументировано обвинять в нарушении положения ДРСМД Соединенные Штаты Америки", – рассказал Песков.
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Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
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