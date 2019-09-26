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РИА Новости

Конфликт в Донбассе должны решать "три славянских народа", заявил Лукашенко

11:58 26.09.2019 (обновлено: 11:59 26.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что разрешить конфликт в Донбассе должны "три славянских народа".
"Я наблюдаю: "формула Штайнмайера", еще там какие-то формулы. Слушайте, забудьте вы о всяких формулах, сядьте на Украине, определитесь. И тот, кто хочет мира, позовите их, в том числе и белорусов и так далее. Я говорил, что мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт. Вот просто сесть и решить, потому что это в нашем доме", - сказал Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ в Минске в четверг.
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Он отметил, что его предложение не нашло отклика у украинского руководства. "Там уже не отвертишься, там надо или решать, или говорить, что не хочу решать этот конфликт. Тоже нет этой реакции. Но когда я вижу, что это (предложение - ред.) уже год назад было, при (бывшем президенте Украины - ред.) Петре Порошенко, может больше, но нет реакции и на это, ну, я-то понимаю, кто там влияет, и я заговорил о том, что, наверное, надо подключать США", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии считает, что США могут помочь в урегулировании конфликта, если будут заинтересованы в этом. "Если они включатся и будут нацелены на мирное урегулирование вопроса и сохранение целостности государства в рамках тех границ, которые должны быть на Украине - вопрос будет решаться, по крайней мере на востоке Украины... Но если нас позовут, если захотят, то мы приедем публично", - сказал Лукашенко.
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