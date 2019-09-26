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РИА Новости

Минские соглашения по Донбассу самодостаточны, заявил Песков

11:54 26.09.2019 (обновлено: 11:57 26.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минские соглашения по Донбассу самодостаточны и являются основополагающим документом для внутриукраинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Минские соглашения - это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ", - сказал Песков журналистам.
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Он уточнил, что это единственный документ, под которым стоят подписи и стран гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик.
"Поэтому в данном случае не важно, с чем сравнивать минские договоренности, в данном случае важно, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в Минских договоренностях", - ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле, что Минские соглашения можно сравнить с "меморандумом Козака", предполагавшим урегулирование приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии.
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