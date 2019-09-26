Минские соглашения по Донбассу самодостаточны, заявил Песков

"Поэтому в данном случае не важно, с чем сравнивать минские договоренности, в данном случае важно, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в Минских договоренностях", - ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле, что Минские соглашения можно сравнить с "меморандумом Козака", предполагавшим урегулирование приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии.