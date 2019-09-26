Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T11:54Z
https://ria.ru/20190926/1559149941.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155910/56/1559105640_0:72:3511:2047_1036x0_80_0_0_8ec62e91fafd9174a83704e26dd50773.jpg
РИА Новости

Путин и Мадуро не обсуждали конкретные суммы для помощи Венесуэле

11:54 26.09.2019
222
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не затрагивался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил Песков журналистами на вопрос, шла ли речь о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече Путин и Мадуро.
При этом он уточнил, что Россия оказывает различную помощь в различных вариантах Венесуэле, в том числе консультативную.
"Взаимодействие в самых разных областях, и это сотрудничество будет продолжаться", - подчеркнул Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
25 сентября, 15:44РИА Новости
Мадуро заявил о лучшем моменте для отношений Москвы и Каракаса
401001
Обсудить 0
Визит Мадуро в РоссиюНиколас МадуроВладимир ПутинВенесуэлаРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
В Кремле прокомментировали итоги встречи Путина и Мадуро
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи.
Проблемы Венесуэле должны решаться без вмешательства извне, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Песков прокомментировал вопрос о новых поставках вооружений Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Мадуро заявил о лучшем моменте для отношений Москвы и Каракаса
Лента
новостей
Дмитрий Песков
Минские соглашения по Донбассу самодостаточны, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали о послании Путина странам НАТО
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Путин назвал поставки продовольствия Венесуэле гуманитарным сотрудничеством
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Путин проведет встречу с вице-премьером Борисовым
Сотрудники венесуэльской полиции
В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проекты по изменению состава думских комитетов
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп призвал к смене власти в Венесуэле
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
В Кремле не согласны с обвинениями в нарушении ДРСМД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не станет приезжать на танке в Киев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
Лента новостейМолния