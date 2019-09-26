Путин и Мадуро не обсуждали конкретные суммы для помощи Венесуэле

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не затрагивался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил Песков журналистами на вопрос, шла ли речь о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече Путин и Мадуро.

При этом он уточнил, что Россия оказывает различную помощь в различных вариантах Венесуэле, в том числе консультативную.