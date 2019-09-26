Путин и Мадуро не обсуждали конкретные суммы для помощи Венесуэле

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не затрагивался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил Песков журналистами на вопрос, шла ли речь о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече Путин и Мадуро.
При этом он уточнил, что Россия оказывает различную помощь в различных вариантах Венесуэле, в том числе консультативную.
"Взаимодействие в самых разных областях, и это сотрудничество будет продолжаться", - подчеркнул Песков.