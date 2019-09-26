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РИА Новости

В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

11:50 26.09.2019 (обновлено: 12:50 26.09.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.
"Ничего не буду комментировать по этому поводу <…> Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что публикация полной записи телефонной или очной беседы — это явление, которое нечасто встречается в дипломатической практике, по крайней мере, до настоящего времени.
Накануне администрация Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля.
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Ранее американские СМИ писали, что в этой беседе глава Белого дома мог просить Зеленского провести на Украине расследование деятельности Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от демократов на следующих президентских выборах Джо Байдена. Якобы Трамп увязывал это расследование с выделением финансовой помощи Украине.
Демократы в палате представителей инициировали начало импичмента Трампа, обвинив его во вмешательстве в выборы путем попытки дискредитации оппонента.
Трамп отрицает все обвинения.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что американский лидер попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего, однако там нет указаний на то, что Трамп просил об этом в обмен на гарантии помощи Киеву.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСШАУкраинаВ мире
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