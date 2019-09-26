В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.

"Ничего не буду комментировать по этому поводу <…> Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что публикация полной записи телефонной или очной беседы — это явление, которое нечасто встречается в дипломатической практике, по крайней мере, до настоящего времени.

Накануне администрация Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля.

Ранее американские СМИ писали, что в этой беседе глава Белого дома мог просить Зеленского провести на Украине расследование деятельности Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от демократов на следующих президентских выборах Джо Байдена. Якобы Трамп увязывал это расследование с выделением финансовой помощи Украине.

Демократы в палате представителей инициировали начало импичмента Трампа, обвинив его во вмешательстве в выборы путем попытки дискредитации оппонента.

Трамп отрицает все обвинения.