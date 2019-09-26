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РИА Новости

Песков прокомментировал вопрос о новых поставках вооружений Венесуэле

11:48 26.09.2019 (обновлено: 12:00 26.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия и Венесуэла продолжают совместную работу в рамках военно-технического сотрудничества, обязательства РФ по ремонту техники, поставленной в Венесуэлу, выполняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Военно-техническое сотрудничество продолжается. Вы знаете, что имели место ранее поставки специального имущества, военной техники, которая частично нуждается в сервисном обслуживании, частично пришла в нерабочее состояние, поэтому, как и раньше, продолжается совместная работа по выполнению тех обязательств, которые несет российская сторона как поставщик этого специального имущества. Эта работа продолжается. Эти темы затрагивались", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли военная помощь Венесуэле на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
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