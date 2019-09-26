Песков прокомментировал вопрос о новых поставках вооружений Венесуэле

"Военно-техническое сотрудничество продолжается. Вы знаете, что имели место ранее поставки специального имущества, военной техники, которая частично нуждается в сервисном обслуживании, частично пришла в нерабочее состояние, поэтому, как и раньше, продолжается совместная работа по выполнению тех обязательств, которые несет российская сторона как поставщик этого специального имущества. Эта работа продолжается. Эти темы затрагивались", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли военная помощь Венесуэле на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.