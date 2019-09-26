Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

Обед Fashion 4 Development (F4D) посвящено представителям индустрии моды, которые сделали вклад в достижение целей ООН. Впервые мероприятие организовала Эви Евангелу в 2011 году. С тех пор оно проходит каждый год. F4D привлекает внимание представителей бизнеса, дипломатии и модной индустрии для к проблемам региональных общин. Формат нацелен на образование и расширение прав и возможностей людей по всему миру.