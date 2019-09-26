Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Супруга президента Украины Елена Зеленская поучаствовала в обеде первых леди в Нью-Йорке в голубом брючном костюме и жилетке, надетой на голое тело. Фото с мероприятия она опубликовала в инстаграме.
"Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" – написала Зеленская.
Обед Fashion 4 Development (F4D) посвящено представителям индустрии моды, которые сделали вклад в достижение целей ООН. Впервые мероприятие организовала Эви Евангелу в 2011 году. С тех пор оно проходит каждый год. F4D привлекает внимание представителей бизнеса, дипломатии и модной индустрии для к проблемам региональных общин. Формат нацелен на образование и расширение прав и возможностей людей по всему миру.
Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
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