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РИА Новости

Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

11:48 26.09.2019 (обновлено: 12:40 26.09.2019)
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© AFP 2019 / Getty Images for Fashion 4 Development / Ben GabbeЕлена Зеленская на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке
Елена Зеленская на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке
© AFP 2019 / Getty Images for Fashion 4 Development / Ben Gabbe
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Супруга президента Украины Елена Зеленская поучаствовала в обеде первых леди в Нью-Йорке в голубом брючном костюме и жилетке, надетой на голое тело. Фото с мероприятия она опубликовала в инстаграме.
"Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" – написала Зеленская.
Обед Fashion 4 Development (F4D) посвящено представителям индустрии моды, которые сделали вклад в достижение целей ООН. Впервые мероприятие организовала Эви Евангелу в 2011 году. С тех пор оно проходит каждый год. F4D привлекает внимание представителей бизнеса, дипломатии и модной индустрии для к проблемам региональных общин. Формат нацелен на образование и расширение прав и возможностей людей по всему миру.
Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
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Svinka Ontherun
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ggennady978
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