В Ленинградской области задержали мошенницу, "снимавшую порчу" за деньги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области подозреваемую в мошенничестве, которая "снимала порчу" за деньги в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в августе женщина под предлогом снятия порчи похитила у 14-летней ученицы восьмого класса ювелирные изделия на сумму около 200 тысяч рублей. В другой раз злоумышленница забрала у 67-летней жительницы Петербурга деньги и ювелирные изделия на общую сумму 150 тысяч рублей.