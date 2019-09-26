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РИА Новости

В Ленинградской области задержали мошенницу, "снимавшую порчу" за деньги

11:45 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области подозреваемую в мошенничестве, которая "снимала порчу" за деньги в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в августе женщина под предлогом снятия порчи похитила у 14-летней ученицы восьмого класса ювелирные изделия на сумму около 200 тысяч рублей. В другой раз злоумышленница забрала у 67-летней жительницы Петербурга деньги и ювелирные изделия на общую сумму 150 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
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