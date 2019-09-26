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РИА Новости

Эксперты оценили содержание стенограммы разговора Трампа и Зеленского

11:38 26.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Содержание стенограммы закрытого телефонного разговора между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которая была представлена общественности администрацией Белого дома, наносит серьезный удар по работе "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия и Украина) над украинским урегулированием, заявили РИА Новости немецкие политологи.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов в президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 10:55РИА Новости
Эксперт прокомментировал итоги встречи Трампа и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в июльском разговоре с президентом США Дональдом Трампом также жаловался на то, что Германия и Франция не соблюдают санкции против России. На что Трамп указал Зеленскому, что США помогают Украине значительно больше, чем европейские страны. Зеленский в ответ заявил, что согласен с американским президентом "на 1000 процентов".
"Трамп, очевидно, попал под такое мощное давление, что был вынужден опубликовать переговоры, которые были закрытыми. Это уже катастрофа. Впервые такой разговор стал достоянием общественности. Конечно, это наносит удар по доверию в "нормандском формате". Сам Зеленский шокирован данными действиями Белого дома, похоже, он надеялся, что будут опубликованы только высказывания Трампа. Теперь он будет извиваться угрем, потому что он допустил огромную ошибку", - заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 10:48Радио Sputnik
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По словам политолога, поддержка Зеленским негативных высказываний Трампа в адрес лидеров Франции и ФРГ "ведет к тому, что президент (Эммануэль) Макрон и канцлер (Ангела) Меркель спросят, какова цена разговоров с Зеленским, который в лицо им говорит одно, а на самом деле смотрит в рот американцам, и еще просит оружия у американцев, как следует из разговора, что прямо противоречит минским договоренностям". Рар добавил, что Париж и Берлин должны "призвать к ответу украинского лидера, хочет ли Киев вообще стать частью ЕС, разделять европейские ценности, или он хочет продолжать разыгрывать европейскую карту в контактах с США".
"Если Зеленский считает, что европейцы делают слишком мало для украинского урегулирования, то пусть он четко объяснит, что должны делать европейцы при условии, что они не могут занимать однозначно одну сторону в этом конфликте. Европейцы пытаются выступать посредниками, и в этой роли они должны принимать к сведению интересы обеих сторон, хотя бы прилагать усилия для этого. Если на 100 процентов поддержать одну сторону - решения не добиться", - считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
24 сентября, 19:22Сказано в эфире
Политолог: в США пошла такая игра, что Зеленскому не позавидуешьПрезидент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет продолжать блокировать выделение помощи Украине. Крымский политолог Вадим Петров в эфире радио Sputnik объяснил, как это связано с коррупционным делом, которое расследовалось в Киеве несколько лет назад.
По словам эксперта, украинский лидер "ведет игру, которая не ведет к цели". Это можно объяснить "неопытностью господина Зеленского в дипломатических вопросах, с другой стороны, его высказывания - это медвежья услуга для тех, кто хотел бы урегулирования", считает Дидерих. Он подчеркнул, что санкции, введенные против России в связи с украинским конфликтом, "подвергаются в Европе сомнениям с точки зрения их эффективности", и стороны "должны ставить себе реальные цели, если хотят добиться снятия напряженности". Дидерих добавил, что "вся ситуация довольно неприятная", и она разыграна только в пользу Трампа, которого "мало интересуют разумные результаты переговоров по Украине, а исключительно собственные позиции в США".
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Аккаунт в Facebook Дональда Трампа на экране монитора
24 сентября, 17:05Акценты
"Порочные связи": фабрики фейков начали наступление на Трампа с УкраиныДемократы не дремлют. После скандала по поводу разговора с Зеленским, во время которого Трамп якобы под давлением склонял украинского лидера к расследованию против своего соперника Байдена, появился новый антитрамповский фейк. Дело не обошлось без Украины.
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Дональд ТрампЕвросоюзАлександр РарВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
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