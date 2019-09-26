Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T15:06Z
https://ria.ru/20190926/1559148783.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155916/31/1559163112_0:64:1500:908_1036x0_80_0_0_a17c5ca277336fe0ac87b1e697330a7d.jpg
РИА Новости
Омская область

Омский губернатор предложил дополнительно повысить зарплаты бюджетников

11:34 26.09.2019 (обновлено: 15:06 26.09.2019)
50
© Фото : правительство Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
© Фото : правительство Омской области
ОМСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о необходимости повысить зарплаты бюджетников, которых не коснулись "майские" указы президента РФ, на 4,3% и направить на это 2,5 миллиарда рублей.
В бюджетном послании областному парламенту, которое глава региона огласил в четверг, он подчеркнул, что повышение уровня доходов жителей Омской области – одна из самых важных задач регионального правительства. Успех долгосрочного развития региона, убежден Бурков, определяется не только грамотно выстроенной инвестиционной и экономической политикой, но и уровнем благосостояния и качества жизни населения.
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Вчера, 10:40Омская область
В Омской области в 2020 году запустят программу "Земский учитель"
"По данным опросов и поступающих в мой адрес обращений, проблемы трудоустройства и низкий уровень заработной платы больше всего волнуют омичей. На постоянном контроле выполнение целевых показателей повышения оплаты труда работников, определенных "майскими" указами президента. Но есть те, кто туда не вошел. Я считаю, что с 1 октября этого года необходимо повысить зарплату на 4,3% и тем бюджетникам, кого не затронули "майские" указы", – сказал Бурков.
Глава региона считает недопустимым, когда за одну и ту же работу жители Омской области получают меньшую зарплату, чем в соседних регионах, притом что по уровню квалификации учителя и врачи региона ничем не уступают коллегам.
"Зарплату надо повышать. Поэтому в 2020 году предлагаю направить на эти цели дополнительно 2,5 миллиарда рублей. Мы ожидаем встречных шагов и от работодателей Омской области. С участием профсоюзов и регионального правительства уже ведутся консультации по этому вопросу", – подчеркнул Бурков.
200000
Обсудить 0
Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Омский губернатор предложил создать в регионе особую экономическую зону
РИА
Новости
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Бурков рассказал о будущих нацпроектах в Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Магистральный газопровод на север Омской области начнут строить в 2020 году
Разгрузка контейнеров на железнодорожной станции
Объем агроэкспорта Подмосковья может увеличиться на 12%
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Главстройнадзор Подмосковья проверит 21 объект массового пребывания людей
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Мутко планирует встретиться с обратившимися к Путину жителями Приангарья
Лидеры России пройдут обучение методологии Сервис-дизайн
"Лидеры России" пройдут обучение методологии "Сервис-дизайн"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проекты по изменению состава думских комитетов
Российские рубли
Тюменские власти выделят 250 млн рублей на закупку медоборудования
Здание Государственной думы РФ
Госдума утвердила отчеты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС за 2018 год
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
На Digital Summit в Нижнем Новгороде обсудят потенциал цифровой экономики
Иероглифы
Эксперт рассказал, сколько университетов преподают китайский язык в России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием ученого-океанолога, депутата Государственной думы РФ Артура Чилингарова
Медведев вручил Чилингарову благодарность правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
Лента новостейМолния