Омский губернатор предложил дополнительно повысить зарплаты бюджетников

ОМСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о необходимости повысить зарплаты бюджетников, которых не коснулись "майские" указы президента РФ, на 4,3% и направить на это 2,5 миллиарда рублей.
В бюджетном послании областному парламенту, которое глава региона огласил в четверг, он подчеркнул, что повышение уровня доходов жителей Омской области – одна из самых важных задач регионального правительства. Успех долгосрочного развития региона, убежден Бурков, определяется не только грамотно выстроенной инвестиционной и экономической политикой, но и уровнем благосостояния и качества жизни населения.
"По данным опросов и поступающих в мой адрес обращений, проблемы трудоустройства и низкий уровень заработной платы больше всего волнуют омичей. На постоянном контроле выполнение целевых показателей повышения оплаты труда работников, определенных "майскими" указами президента. Но есть те, кто туда не вошел. Я считаю, что с 1 октября этого года необходимо повысить зарплату на 4,3% и тем бюджетникам, кого не затронули "майские" указы", – сказал Бурков.
Глава региона считает недопустимым, когда за одну и ту же работу жители Омской области получают меньшую зарплату, чем в соседних регионах, притом что по уровню квалификации учителя и врачи региона ничем не уступают коллегам.
"Зарплату надо повышать. Поэтому в 2020 году предлагаю направить на эти цели дополнительно 2,5 миллиарда рублей. Мы ожидаем встречных шагов и от работодателей Омской области. С участием профсоюзов и регионального правительства уже ведутся консультации по этому вопросу", – подчеркнул Бурков.