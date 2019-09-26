Омский губернатор предложил дополнительно повысить зарплаты бюджетников

"По данным опросов и поступающих в мой адрес обращений, проблемы трудоустройства и низкий уровень заработной платы больше всего волнуют омичей. На постоянном контроле выполнение целевых показателей повышения оплаты труда работников, определенных "майскими" указами президента. Но есть те, кто туда не вошел. Я считаю, что с 1 октября этого года необходимо повысить зарплату на 4,3% и тем бюджетникам, кого не затронули "майские" указы", – сказал Бурков.