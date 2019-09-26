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РИА Новости

Силовики установили 88 мин в районе участка отвода сил, заявили в ДНР

11:33 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские силовики установили 88 противотанковых мин в районе участка разведения сил вблизи Петровского, заявили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
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"Нашей разведкой зафиксировано, что украинские боевики продолжают расширение минных полей в зоне безопасности предстоящего разведения сил и средств на участке №3 в районе Петровского. В частности, зафиксирована установка противником дополнительных 88 противотанковых мин", - сказал представитель Народной милиции.
Он отметил, что таким образом украинские силовики целенаправленно препятствуют передвижению патрулей миссии ОБСЕ на участке разведения сил.
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