Защита подозреваемого в изнасиловании священника в Оренбурге обжалует арест

УФА, 26 сен — РИА Новости. Сторона защиты многодетного священника Николая Стремского, взятого под стражу в Оренбурге по подозрению в развратных действиях и изнасиловании, обжалует арест, сообщил РИА Новости адвокат настоятеля Андрей Мышкин.
"В течение трех суток мы обжалуем арест Стремского в высшей судебной инстанции — в областном суде Оренбурга", — сказал Мышкин.
30 ноября 2017, 13:06РИА НовостиТомский священник-педофил получил 10 лет колонии строгого режима
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия запретила Стремского в священнослужении во время ведения следствия.
Священник управлял обителью с 1990 года, в его семье воспитывались около 70 детей, в настоящее время у него живут 20 сирот.