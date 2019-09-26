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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Защита подозреваемого в изнасиловании священника в Оренбурге обжалует арест

11:28 26.09.2019 (обновлено: 14:00 26.09.2019)
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© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
© Фото : Урал56.Ру
УФА, 26 сен — РИА Новости. Сторона защиты многодетного священника Николая Стремского, взятого под стражу в Оренбурге по подозрению в развратных действиях и изнасиловании, обжалует арест, сообщил РИА Новости адвокат настоятеля Андрей Мышкин.
"В течение трех суток мы обжалуем арест Стремского в высшей судебной инстанции — в областном суде Оренбурга", — сказал Мышкин.
Заключенный. Архивное фото
30 ноября 2017, 13:06РИА Новости
Томский священник-педофил получил 10 лет колонии строгого режима
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия запретила Стремского в священнослужении во время ведения следствия.
Священник управлял обителью с 1990 года, в его семье воспитывались около 70 детей, в настоящее время у него живут 20 сирот.
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Религия и мировоззрениерелигияОренбургПроисшествия
Популярные комментарии
Попы в золоте и на геликах учат быть смиренными. Ездят пьяными. Насилуют. Я помню, как это начиналось, много замполитов сокращенных туда подалось. А что, работа та же патят больше.
26 сентября, 12:20
ssergej-bor
12020110
Точно, пусть еще кого-нибудь изнасилует на свободе, ему терять нечего. Защита такая защита.
26 сентября, 12:01
Naum Vygodsky
4120011
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