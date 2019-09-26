Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T11:23Z
https://ria.ru/20190926/1559148387.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155781/62/1557816259_0:453:2773:2013_1036x0_80_0_0_affa7f946e484f6a5ff7a0c1369613c8.jpg
РИА Новости

В Москве суд не будет рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

11:23 26.09.2019
1401
© AP Photo / Eric RisbergАктеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер
Актеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер
© AP Photo / Eric Risberg
Актеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей фильм "Вий", о взыскании около 217 миллионов рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, следует из опубликованного определения суда.
Заявление о привлечении знаменитых голливудских актеров, а также китайской China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по обязательствам РФГ перед кредиторами в августе подал конкурсный управляющий кинокомпании Кирилл Бодров. Из-за процессуальных нарушений оно было оставлено без движения.
Арнольд Шварценеггер на 70-м международном Каннском кинофестивале. 20 мая 2017
16 сентября, 12:25РИА Новости
Московский суд отказался искать адрес Шварценеггера в Сан-Франциско
Суд 4 сентября удовлетворил ходатайство Бодрова об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утвердил новым конкурсным управляющим Наталью Никифорову. Никифорова 20 сентября обратилась с ходатайством о возвращении иска к Шварценеггеру, Чану и China Film Group Corporation, которое суд удовлетворил.
Как указывал Бодров в иске, на производство "Вия" РФГ получила взаймы около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), с кредиторами кинокомпания не расплатилась. Вместо этого, утверждает управляющий, РФГ участвовала в финансировании картины "Тайна печати дракона", сиквела "Вия". Затем РФГ передала все свои права в отношении "Вия-2" компании "Корпорация Русская Фильм Группа", которую управляющий называет "клоном" РФГ.
Австралийский актёр Джеффри Раш
23 мая, 12:48РИА Новости
Джеффри Раш получил рекордную сумму компенсации по иску за клевету
По мнению Бодрова, снявшиеся в продолжении "Вия" Чан, Шварценеггер и китайская компания-сопродюсер способствовали популяризации "Вия-2", а, следовательно, и приросту активов "РФГ-2" ("Корпорация Русская Фильм Группа"). На этом основании ответчиков, по мнению управляющего, можно привлечь к субсидиарной ответственности.
Продюсер картины "Тайна печати дракона" Алексей Петрухин, в свою очередь, ранее заявил РИА Новости, что иск управляющего РФГ - это "бред пиаровский".
630102
Обсудить 0
Алексей ПетрухинДжеки ЧанАрнольд ШварценеггерМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА
Новости
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Евро
В центре Москвы у мужчины украли сумку с 40 тысячами евро
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
Лента
новостей
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Пассажирский самолет в небе
В Китае женщина решила проветрить салон самолета, открыв аварийный выход
Пачки денег
В Москве у мужчины украли около пяти миллионов рублей в банке
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Золотые слитки
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, пишут СМИ
Приготовление обеда
В Госдуме оценили идею узаконить профессию "домохозяйка"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
Лента новостейМолния