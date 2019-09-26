В Москве суд не будет рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей фильм "Вий", о взыскании около 217 миллионов рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, следует из опубликованного определения суда.

Заявление о привлечении знаменитых голливудских актеров, а также китайской China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по обязательствам РФГ перед кредиторами в августе подал конкурсный управляющий кинокомпании Кирилл Бодров. Из-за процессуальных нарушений оно было оставлено без движения.

Суд 4 сентября удовлетворил ходатайство Бодрова об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утвердил новым конкурсным управляющим Наталью Никифорову. Никифорова 20 сентября обратилась с ходатайством о возвращении иска к Шварценеггеру, Чану и China Film Group Corporation, которое суд удовлетворил.

Как указывал Бодров в иске, на производство "Вия" РФГ получила взаймы около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), с кредиторами кинокомпания не расплатилась. Вместо этого, утверждает управляющий, РФГ участвовала в финансировании картины "Тайна печати дракона", сиквела "Вия". Затем РФГ передала все свои права в отношении "Вия-2" компании "Корпорация Русская Фильм Группа", которую управляющий называет "клоном" РФГ.

По мнению Бодрова, снявшиеся в продолжении "Вия" Чан, Шварценеггер и китайская компания-сопродюсер способствовали популяризации "Вия-2", а, следовательно, и приросту активов "РФГ-2" ("Корпорация Русская Фильм Группа"). На этом основании ответчиков, по мнению управляющего, можно привлечь к субсидиарной ответственности.