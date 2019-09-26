Белоруссия готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.
"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что "Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира на Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса". "Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру", - сказал президент.