В Китае женщина решила проветрить салон самолета, открыв аварийный выход

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airline, пожаловавшись на духоту в самолете, открыла аварийный выход, чтобы проветрить его, сообщает издание . Пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airline, пожаловавшись на духоту в самолете, открыла аварийный выход, чтобы проветрить его, сообщает издание The Mirror

Инцидент произошел в международном аэропорту Тяньхэ во время подготовки ко взлету воздушного судна.

Стюардессы предупредили сидящую у аварийного выхода женщину, что дверь запрещено открывать. Однако она заявила, что ей душно, и нарушила предупреждение бортпроводников.

Члены экипажа сообщили об инциденте в полицию. Женщину сняли с рейса.