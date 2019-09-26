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РИА Новости

В Китае женщина решила проветрить салон самолета, открыв аварийный выход

10:59 26.09.2019 (обновлено: 12:16 26.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airline, пожаловавшись на духоту в самолете, открыла аварийный выход, чтобы проветрить его, сообщает издание The Mirror.
Инцидент произошел в международном аэропорту Тяньхэ во время подготовки ко взлету воздушного судна.
Стюардессы предупредили сидящую у аварийного выхода женщину, что дверь запрещено открывать. Однако она заявила, что ей душно, и нарушила предупреждение бортпроводников.
Члены экипажа сообщили об инциденте в полицию. Женщину сняли с рейса.
Как отмечает издание, в Китае правонарушителей, которые наносят ущерб воздушному судну, могут арестовать на 10-15 суток.
Пассажирский самолет в небе
12 марта, 14:45РИА Новости
В Китае задержали женщин, бросавших монеты в сторону двигателя самолета
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Зачем снимали с рейса? Она бы еще вышла покурила в пути.
26 сентября, 15:37
ssergej-bor
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Кстати, уже не в первый раз такое в Китае. Дикари
26 сентября, 11:57
kkristallovich_r
1220001
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