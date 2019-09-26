Минск поддерживает международные усилия по запрету ядерных испытаний

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Владимир Макей в рамках своего визита в Нью-Йорк выступил на Конференции в поддержку вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), выразив поддержку Минска международным усилиям по запрету ядерных испытаний, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В своем выступлении министр высказал полную поддержку со стороны Беларуси международным усилиям по запрету ядерных испытаний", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, "одновременно была выражена обеспокоенность набирающей силу тенденцией девальвации ДВЗЯИ, особенно на фоне обострения противостояния между крупнейшими игроками". "Значительные успехи, достигнутые за последние годы активной работы по продвижению ДВЗЯИ, размываются из-за отсутствия политической воли и дефицита ответственности", - отмечается в сообщении со ссылкой на выступление министра.

Там говорится, что "по итогам конференции ее участники приняли декларацию, предусматривающую активизацию международных усилий в целях скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу".