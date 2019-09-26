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РИА Новости

Минск поддерживает международные усилия по запрету ядерных испытаний

10:58 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Владимир Макей в рамках своего визита в Нью-Йорк выступил на Конференции в поддержку вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), выразив поддержку Минска международным усилиям по запрету ядерных испытаний, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"В своем выступлении министр высказал полную поддержку со стороны Беларуси международным усилиям по запрету ядерных испытаний", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, "одновременно была выражена обеспокоенность набирающей силу тенденцией девальвации ДВЗЯИ, особенно на фоне обострения противостояния между крупнейшими игроками". "Значительные успехи, достигнутые за последние годы активной работы по продвижению ДВЗЯИ, размываются из-за отсутствия политической воли и дефицита ответственности", - отмечается в сообщении со ссылкой на выступление министра.
Там говорится, что "по итогам конференции ее участники приняли декларацию, предусматривающую активизацию международных усилий в целях скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу".
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В пресс-службе напомнили, что договор был принят с целью международного запрета ядерных испытаний в 1996 году, однако до сих пор не вступил в силу. Из стран, чья ратификация ДВЗЯИ необходима для его вступления в силу, не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан. Пять стран (Египет, Израиль, Иран, Китай и США) поставили под договором свои подписи, но не ратифицировали его.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Владимир МакейБелоруссияВ мире
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