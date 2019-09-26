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РИА Новости

Памфилова ответила на вопрос об изменении избирательного возраста

10:55 26.09.2019 (обновлено: 11:06 26.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос об изменении возраста, в котором граждане РФ получают право избирать и быть избранными, требует серьезной проработки со специалистами, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью РИА Новости.
На данный момент россияне получают право избирать и быть избранными с наступлением совершеннолетия, то есть с 18 лет, однако ведутся дискуссии о целесообразности изменения этого возраста.
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"Этот вопрос требует серьезных глубоких исследований. У нас очень быстро меняется жизнь, и нынешний восемнадцатилетний - это не вчерашний восемнадцатилетний, требуются дополнительные серьезные исследования социологов, психологов, целого набора факторов. Нельзя сравнивать избирательные права, например, с тем, что мы спиртные напитки продаем с 21 года, а в 14 ты паспорт получаешь", - отметила Памфилова в интервью РИА Новости.
Она добавила, что к обсуждению этого вопроса нужно обязательно привлекать специалистов.
Возрастной ценз в 35 лет, по ее мнению, оптимален для кандидатов в президенты страны.
"Я думаю, что это оптимальный вариант, потому что это достаточно зрелый возраст, но при этом человек ещё молодой", - заявила председатель ЦИК.
Читайте полный текст интервью Эллы Памфиловой >>
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