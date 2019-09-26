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РИА Новости
Культура

Звезды "Парка Юрского периода" вернутся к своим ролям в предстоящем фильме

11:34 26.09.2019
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© Universal PicturesМир Юрского периода
Мир Юрского периода
© Universal Pictures
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. В фильме "Мир Юрского периода 3" можно будет увидеть оригинальный состав актеров "Парка Юрского периода" 1993 года, сообщает THR.
Джефф Голдблюм вновь сыграет доктора Яна Малкольма, Лора Дерн — палеоботаника Элли Сатлер, а Сэм Нилл — палеонтолога Алана Гранта. При этом Голдблюм уже возвращался к своей роли в картине "Парк Юрского периода: Затерянный мир" (1997), а Дерн и Нилла можно было увидеть в "Парке Юрского периода 3" (2001).
Режиссер нового проекта Колин Треворроу поделился новостью о кастинге на съемках фильма в Лос-Анджелесе. Он также выступает исполнительным продюсером картины вместе со Стивеном Спилбергом, который снимал первые фильмы франшизы.
Мировая премьера ленты состоится 11 июня 2021 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКолин ТреворроуЛос-АнджелесСтивен Спилберг
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