Звезды "Парка Юрского периода" вернутся к своим ролям в предстоящем фильме

Джефф Голдблюм вновь сыграет доктора Яна Малкольма, Лора Дерн — палеоботаника Элли Сатлер, а Сэм Нилл — палеонтолога Алана Гранта. При этом Голдблюм уже возвращался к своей роли в картине "Парк Юрского периода: Затерянный мир" (1997), а Дерн и Нилла можно было увидеть в "Парке Юрского периода 3" (2001).