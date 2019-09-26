На Украине завели дело против членов Нацсовета по ТВ по заявлению NewsOne

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по заявлению телеканала NewsOne в отношении членов Национального совета по телерадиовещанию из-за принятия якобы незаконных решений, говорится в Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по заявлению телеканала NewsOne в отношении членов Национального совета по телерадиовещанию из-за принятия якобы незаконных решений, говорится в заявлении на сайте канала

Ранее Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.

"Национальная полиция внесла в реестр сведения о совершении преступления по заявлению телеканала NewsOne. Речь идет о том, что трое из восьми членов регулятора незаконно работают после истечения срока полномочий и при этом принимают незаконные решения", - говорится в заявлении.