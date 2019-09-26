Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трама с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассекретили. Об этом в твиттере . Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трама с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассекретили. Об этом в твиттере написал член комитета по разведке Палаты представителей Крис Стюарт.

"Срочная новость: жалоба осведомителя рассекречена", – написал конгрессмен от Республиканской партии и призвал всех ознакомиться с текстом.

Эту информацию подтвердил источник газеты The Hill, однако он не уточнил, когда текст обнародуют.

Собеседник газеты допустил, что перед публикацией жалобу отредактируют.

С ней уже ознакомились члены спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената.

Ранее демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Решение принято на фоне сообщений о возможной попытке Трампа использовать украинские власти для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

Позднее Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Из документа следует, что американский президент спрашивал украинского лидера, возможно ли изучить дело сына экс-вице-президента США, бывшего члена совета директоров украинской частной компании Burisma Group Хантером Байденом. В ответ Зеленский пообещал, что новый прокурор организует расследование.

Скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским

Ранее сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном разговоре Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал президент США, неизвестно. Он якобы пообещал собеседнику нечто, что всерьез встревожило разведчика. По информации СМИ, жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе. Затем The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп во время телефонной беседы неоднократно оказывал давление на украинского коллегу, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко позднее опроверг эту информацию.

В свою очередь Трамп заявил, что эту историю сфабриковали "фейковые СМИ и их партнеры из Демократической партии". Он подчеркнул, что Байден требовал от украинского правительства уволить генпрокурора, который расследовал деятельность его сына. В противном случае Киев остался бы без денег от США. Трамп отметил, что в его разговоре с Зеленским "не было ничего неправильного", а требование Байдена было "полной катастрофой", но СМИ не хотят об этом сообщать.