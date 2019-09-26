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РИА Новости

РЖД начали продавать проездные на ночной поезд между Москвой и Петербургом

10:43 26.09.2019 (обновлено: 14:41 26.09.2019)
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© Красная стрелаПоезд "Красная стрела"
Поезд Красная стрела
© Красная стрела
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. РЖД стали продавать проездные на ночной поезд дальнего следования "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, говорится в сообщении компании.
Это проект носит название "деловой проездной" и ранее пассажиры могли приобрести его только для оформления поездок на скоростные поезда "Сапсан" Москва – Тверь и Москва – Санкт-Петербург, а также на скоростные поезда "Стриж" сообщением Москва – Нижний Новгород.
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"Для повышения качества обслуживания и по многочисленным просьбам пассажиров холдинг "РЖД" расширяет перечень поездов с предоставлением услуги "Деловой проездной". С 25 сентября "Деловой проездной" стал доступен для пассажиров регулярно путешествующих на скором фирменном поезде формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") "Красная стрела" сообщением Москва – Санкт-Петербург", - говорится в сообщении РЖД
Для пассажиров поезда № 1/2 "Красная стрела" Санкт-Петербург – Москва в настоящий момент доступен один вид "делового проездного", в рамках которого можно приобрести 8 поездок в купе (классы обслуживания 2Т и 2Э). Общая стоимость пакета составляет 24 тысячи рублей. Таким образом, цена одной поездки – 3 тысячи рублей. Срок действия абонемента – 90 дней.
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Скорый фирменный поезд № 1/2 "Красная стрела" Москва – Санкт-Петербург – флагман российских железных дорог. Он начал курсировать 9 июня 1931 года и с самых первых дней стал эталоном комфортности, точности и надежности. Поезд в настоящее время курсирует ежедневно, развивает скорость до 160 километров в час. Время в пути составляет 8 часов. Это ночной поезд. Расписание "Красной стрелы" составлено таким образом, чтобы пассажиры могли отдохнуть в дороге. Два состава отправляются навстречу друг другу в 23:55 и прибывают на станцию назначения в 07:55.
"Деловой проездной" ориентирован на часто путешествующих пассажиров и дает им ряд преимуществ. Например, пассажир может покупать билеты по фиксированному тарифу, позволяющему экономить до половины их стоимости, а также возвращать билеты без уплаты дополнительных сборов.
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