Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T10:42Z
https://ria.ru/20190926/1559146637.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155877/30/1558773052_0:78:3072:1806_1036x0_80_0_0_788a69f3c065ce7d0ba65a83fb23f5ed.jpg
РИА Новости

Две трети погибших пешеходов становятся жертвами ДТП в темное время суток

10:42 26.09.2019
2762
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наезды на пешеходов в тёмное время суток составляют только треть всех ДТП с их участием, но на долю таких происшествий приходится свыше 60% всех погибших пешеходов, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
По данным официально статистики аварийности, всего с начала 2019 года в России произошло 27,6 тысячи ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 2562 и пострадали 26193 человека. Из них 8922 наезда произошли в темное время суток, в результате чего погибли 1566 человек, еще 7802 были ранены, каждый седьмой из их числа стал инвалидом.
Главными причинами этого Госавтоинспекция называет плохую освещенность отдельных участков дорог и отсутствие на одежде и аксессуарах пешеходов световозвращающих элементов, что становится особенно актуальным с наступлением осенне-зимнего периода, когда световой день все больше сокращается. В ГУОБДД МВД России напомнили, что, согласно правилам дорожного движения, при переходе дороги и передвижении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителями транспортных средств.
"В населенных пунктах правила дорожного движения рекомендуют пешеходам иметь на одежде световозвращающие элементы. Но эта рекомендация, что называется, "написана кровью". Думаю, если бы все пешеходы в темное время суток имели на одежде или на сумках световозвращающие элементы, статистика аварийности и, главное, смертности на дорогах, была бы гораздо ниже", - сказал РИА Новости начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.
Предупреждающая надпись Не перебегайте дорогу на тротуаре вблизи пешеходного перехода
25 сентября, 12:16РИА Новости
Уроки по безопасности пешеходов проходят в 85 регионах
Он также напомнил, что с марта 2018 года ПДД дополнены пунктом 2.3.4, согласно которому "в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель обязан быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала".
Практикой доказано, что применение световозвращающих элементов снижает риск наезда на пешехода в 6,5 раза. Благодаря им водитель может увидеть пешехода заранее, когда ситуация еще не является критичной, и принять необходимые меры, чтобы избежать наезда. В темное время суток водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без световозвращающих элементов на одежде только с расстояния в 30-50 метров. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении с дальним светом фар – до 400 метров, пояснили в Госавтоинспекции.
В рамках новой широкомасштабной социальной кампании "Однозначно" аналитический центр НАФИ провел комплексное исследование отношения участников дорожного движения к основным факторам риска на дороге и их профилактике. Выяснилось, что всего лишь 13% респондентов используют световозвращающие элементы для обозначения себя на дороге в темное время суток. Еще столько же опрошенных рассказали, что в темное время суток стараются выходить в более светлой одежде. При этом более половины участников опроса (56%) сообщили, что в темное время суток стараются переходить дорогу только по освещенным пешеходным переходам.
О том, что безопасность дорожного движения во многом зависит от освещённости автомагистралей и прилегающей территории, говорилось на заседании Госсовета, прошедшего 26 июня под председательством президента России.
По словам Владимира Путина, с освещенностью дорог в России беда, за пределами агломераций дороги практически не освещаются. Он уточнил, что дело не только в неразвитой инфраструктуре, а еще и в дефиците средств, так как ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Эта вынужденная экономия приводит к авариям и трагедиям, подчеркнул президент.
По итогам заседания Госсовета президент поручил правительству РФ совместно с региональными властями до 1 декабря 2019 года обеспечить снижение стоимости электроэнергии для освещения автомобильных дорог и пешеходных переходов в ночное время в целях повышения безопасности дорожного движения.
100410
Обсудить 0
Безопасная дорогаРоссия
Рекомендуем
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Дело оренбургского священника передали в Главное следственное управление СК
РИА
Новости
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Защита подозреваемого в изнасиловании священника в Оренбурге обжалует арест
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
"Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик перед их встречей
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Эксперты оценили содержание стенограммы разговора Трампа и Зеленского
Елена Зеленская на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле
Танк M1 Abrams
Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния