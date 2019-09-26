Две трети погибших пешеходов становятся жертвами ДТП в темное время суток

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наезды на пешеходов в тёмное время суток составляют только треть всех ДТП с их участием, но на долю таких происшествий приходится свыше 60% всех погибших пешеходов, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

По данным официально статистики аварийности, всего с начала 2019 года в России произошло 27,6 тысячи ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 2562 и пострадали 26193 человека. Из них 8922 наезда произошли в темное время суток, в результате чего погибли 1566 человек, еще 7802 были ранены, каждый седьмой из их числа стал инвалидом.

Главными причинами этого Госавтоинспекция называет плохую освещенность отдельных участков дорог и отсутствие на одежде и аксессуарах пешеходов световозвращающих элементов, что становится особенно актуальным с наступлением осенне-зимнего периода, когда световой день все больше сокращается. В ГУОБДД МВД России напомнили, что, согласно правилам дорожного движения, при переходе дороги и передвижении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителями транспортных средств.

"В населенных пунктах правила дорожного движения рекомендуют пешеходам иметь на одежде световозвращающие элементы. Но эта рекомендация, что называется, "написана кровью". Думаю, если бы все пешеходы в темное время суток имели на одежде или на сумках световозвращающие элементы, статистика аварийности и, главное, смертности на дорогах, была бы гораздо ниже", - сказал РИА Новости начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он также напомнил, что с марта 2018 года ПДД дополнены пунктом 2.3.4, согласно которому "в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель обязан быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала".

Практикой доказано, что применение световозвращающих элементов снижает риск наезда на пешехода в 6,5 раза. Благодаря им водитель может увидеть пешехода заранее, когда ситуация еще не является критичной, и принять необходимые меры, чтобы избежать наезда. В темное время суток водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без световозвращающих элементов на одежде только с расстояния в 30-50 метров. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении с дальним светом фар – до 400 метров, пояснили в Госавтоинспекции.

В рамках новой широкомасштабной социальной кампании "Однозначно" аналитический центр НАФИ провел комплексное исследование отношения участников дорожного движения к основным факторам риска на дороге и их профилактике. Выяснилось, что всего лишь 13% респондентов используют световозвращающие элементы для обозначения себя на дороге в темное время суток. Еще столько же опрошенных рассказали, что в темное время суток стараются выходить в более светлой одежде. При этом более половины участников опроса (56%) сообщили, что в темное время суток стараются переходить дорогу только по освещенным пешеходным переходам.

О том, что безопасность дорожного движения во многом зависит от освещённости автомагистралей и прилегающей территории, говорилось на заседании Госсовета, прошедшего 26 июня под председательством президента России.

По словам Владимира Путина, с освещенностью дорог в России беда, за пределами агломераций дороги практически не освещаются. Он уточнил, что дело не только в неразвитой инфраструктуре, а еще и в дефиците средств, так как ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Эта вынужденная экономия приводит к авариям и трагедиям, подчеркнул президент.