В Историческом музее можно будет потрогать копии археологических находок

"На создание этого проекта нас вдохновил мировой опыт. Выставки тактильной скульптуры давно проходят, например, во Франции, Италии, Греции. На таких выставках посетители знакомятся с великими произведениями искусства по слепкам — их можно трогать руками, не боясь получить замечания от музейного смотрителя. Тактильные коллекции делают музей доступным для незрячих и слабовидящих посетителей. Кроме того, такие экспонаты очень любят дети", - цитирует сайт пресс-службу музея.