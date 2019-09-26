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РИА Новости
Культура

В Историческом музее можно будет потрогать копии археологических находок

10:47 26.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выставка тактильных экспонатов пройдет в Государственном историческом музее Москвы со второго октября по четвертое ноября, сообщается на сайте мэра столицы в четверг.
Выставка "Трогательная история в Историческом музее" будет работать на первом этаже главного здания. Посетители смогут потрогать 3D-копии уникальных археологических находок, знаковых памятников эпохи Древней Руси и Московского царства.
В частности, реплики барельефов XIII века, фигурку древнего шамана из Галичского клада II века до нашей эры, античные монеты, терракотовые изразцы XVII века. Тактильные копии из искусственного камня или бронзы имеют размер от 20 до 50 сантиметров. Некоторые из них специально увеличили. Всего в экспозицию вошло 18 предметов.
"На создание этого проекта нас вдохновил мировой опыт. Выставки тактильной скульптуры давно проходят, например, во Франции, Италии, Греции. На таких выставках посетители знакомятся с великими произведениями искусства по слепкам — их можно трогать руками, не боясь получить замечания от музейного смотрителя. Тактильные коллекции делают музей доступным для незрячих и слабовидящих посетителей. Кроме того, такие экспонаты очень любят дети", - цитирует сайт пресс-службу музея.
В пресс-службе также уточнили, что для посетителей с ограниченными возможностями вход на выставку при предъявлении подтверждающего документа будет бесплатным. Гостям также выдадут автоматические аудио- и видеогиды с сурдопереводом, которые помогут узнать историю каждого из 18 экспонатов.
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