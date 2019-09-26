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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Источник: подозреваемого в изнасиловании священника ранее задерживала ДПС

10:39 26.09.2019 (обновлено: 11:07 26.09.2019)
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© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
© Фото : Урал56.Ру
УФА, 26 сен – РИА Новости. Многодетный настоятель обители Николай Стремский в Оренбургской области, арестованный по подозрению в развратных действиях и изнасиловании, ранее был пойман полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах области.
"Ранее священник Стремский попадал в поле зрения правоохранителей, был задержан за вождение машины в пьяном состоянии. На сайте имеется информация об этом, но его имя не упоминается. При этом там есть фотографии с места задержания, по которым видно, что речь идет именно об этом священнике", - сказал собеседник агентства.
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На сайте МВД Оренбургской области сообщается, что в сентябре 2015 года в поселке Саракташ на территории Свято-Троицкой обители милосердия задержан водитель за административное правонарушение.
"Полицейские заметили автомобиль Mercedes, припаркованный в зоне действия знака "Стоянка запрещена". На требование предъявить документы водитель тронулся с места и на большой скорости стал двигаться по улицам поселка, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При задержании на территории обители мужчина пытался оттолкнуть сотрудников и скрыться. Пришлось применить физическую силу, чтобы задержать и доставить в отдел полиции", - говорится в архивном сообщении оренбургской полиции.
Отмечается, что задержанный был пьян, но отказался проходить медицинское освидетельствование. За невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения был составлен административный протокол.
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По данным религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия", Стремский возглавляет обитель практически с его основания - 1990 года, за это время в его семье воспитывалось около 70 сирот. Большинство из них "живут самостоятельно, учатся или работают, уже имеют свои семьи", сейчас в доме священника "воспитывается 20 детей", сообщает организация.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия запретила Стремскому в священнослужении во время ведения следствия.
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