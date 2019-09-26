Источник: подозреваемого в изнасиловании священника ранее задерживала ДПС

УФА, 26 сен – РИА Новости. Многодетный настоятель обители Николай Стремский в Оренбургской области, арестованный по подозрению в развратных действиях и изнасиловании, ранее был пойман полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах области.

"Ранее священник Стремский попадал в поле зрения правоохранителей, был задержан за вождение машины в пьяном состоянии. На сайте имеется информация об этом, но его имя не упоминается. При этом там есть фотографии с места задержания, по которым видно, что речь идет именно об этом священнике", - сказал собеседник агентства.

На сайте МВД Оренбургской области сообщается, что в сентябре 2015 года в поселке Саракташ на территории Свято-Троицкой обители милосердия задержан водитель за административное правонарушение.

"Полицейские заметили автомобиль Mercedes, припаркованный в зоне действия знака "Стоянка запрещена". На требование предъявить документы водитель тронулся с места и на большой скорости стал двигаться по улицам поселка, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При задержании на территории обители мужчина пытался оттолкнуть сотрудников и скрыться. Пришлось применить физическую силу, чтобы задержать и доставить в отдел полиции", - говорится в архивном сообщении оренбургской полиции.

Отмечается, что задержанный был пьян, но отказался проходить медицинское освидетельствование. За невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения был составлен административный протокол.

По данным религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия", Стремский возглавляет обитель практически с его основания - 1990 года, за это время в его семье воспитывалось около 70 сирот. Большинство из них "живут самостоятельно, учатся или работают, уже имеют свои семьи", сейчас в доме священника "воспитывается 20 детей", сообщает организация.