В Госдуме оценили идею узаконить профессию "домохозяйка"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Инициатива узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума привлекательна, однако сложно реализуема. Об этом заявил Агентству городских новостей Инициатива узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума привлекательна, однако сложно реализуема. Об этом заявил Агентству городских новостей "Москва" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Что касается введения такого понятия, как "домохозяйка", то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком. <...> То есть надо говорить о гендерном равенстве — профессия "домохозяин", "домохозяйка", — пояснил депутат.

Он добавил, что сейчас для назначения страховой пенсии важно количество заработанных баллов. Если человек не работает и за него никто не платит взносы, баллов нет. Предполагается, что в таких случаях должно платить государство, однако на такие меры власти вряд ли пойдут, отметил Нилов.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.

"Профессии не может быть — домохозяйка. Статус такой может быть", — заявил он.