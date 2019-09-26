Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T12:20Z
https://ria.ru/20190926/1559145845.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148132/20/1481322045_0:256:4901:3012_1036x0_80_0_0_ce9650381e3ad9fcaa3f3adc885d36ce.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили идею узаконить профессию "домохозяйка"

10:35 26.09.2019 (обновлено: 12:20 26.09.2019)
21268
© Fotolia / NitrПриготовление обеда
Приготовление обеда
© Fotolia / Nitr
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Инициатива узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума привлекательна, однако сложно реализуема. Об этом заявил Агентству городских новостей "Москва" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Что касается введения такого понятия, как "домохозяйка", то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком. <...> То есть надо говорить о гендерном равенстве — профессия "домохозяин", "домохозяйка", — пояснил депутат.

Он добавил, что сейчас для назначения страховой пенсии важно количество заработанных баллов. Если человек не работает и за него никто не платит взносы, баллов нет. Предполагается, что в таких случаях должно платить государство, однако на такие меры власти вряд ли пойдут, отметил Нилов.
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.
"Профессии не может быть — домохозяйка. Статус такой может быть", — заявил он.
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. Авторы инициативы также предлагают установить для домохозяек оплату в размере прожиточного минимума.
186341141254
Обсудить 28
Ярослав НиловГосдума РФСергей ВострецовРоссияОбщество
Популярные комментарии
С другой стороны, если не будет домохозяеек, все будут приходить после работы голодными, спать в грязном белье, потому что некогда стираться, с детьми сидеть никто не будет, будут сидеть в г** ... коллапс? Очевидно, что домохозяйка - полезна для общества, а следовательно вносит вклад, труд. И в этом плане, государство должно выступать работодателем и оплачивать им добросовестно вложенный труд в благосостояние общества.
26 сентября, 11:38
Rigel Betelguese
27410013
Если пррфессия домохозяйка, то платить должен 'хозяин дома'. При этом получив оф статус (ип или самозанятый) и опоачивая как з/п так и налоги государству
26 сентября, 10:42
Александр Павлов
2351029
Рекомендуем
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
Американская девочка с родимым пятном на все лицо прилетела в Россию
РИА
Новости
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
Медики советуют прививаться от всех инфекций семьям, где есть новорожденный
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Лента
новостей
Пассажирский самолет в небе
В Китае женщина решила проветрить салон самолета, открыв аварийный выход
Сломанная сигарета в пепельнице
В России запретят курить на балконах
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Ярмарка вакансий в Новосибирске
Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния