Тюменскую область за лето посетили около миллиона туристов

ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Около миллиона туристов посетили Тюменскую область за время летнего сезона 2019 года, что почти вдвое больше, чем за лето прошлого года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Познакомиться с культурой и историей Сибири туристы могут благодаря туристическим маршрутам, разработанным Агентством туризма и продвижения Тюменской области. Например, одним из флагманов развития туризма в регионе сегодня является национальный проект "Императорский маршрут", объединяющий памятные места, связанные с историей династии Романовых. В Тюменской области маршрут проходит через Тюмень, родину Григория Распутина – село Покровское, Абалак и Тобольск", - сказал собеседник агентства.

Тематику освоения российского севера раскрывает тур "Черное золото Сибири", каждый участник которого может почувствовать себя нефтяником. Маршрут включает посещение учебного полигона, где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн.

По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области, самыми востребованными местами посещения среди туристов являются: набережная реки Тура, исторический парк "Россия – Моя история", Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Тобольский кремль, Музей семьи Николая II и другие музейные объекты Тобольска, а также Гилевская роща, Ялуторовский острог, музей Григория Распутина и Абалак.