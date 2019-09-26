СК завел уголовное дело после жесткой посадки Boeing в Барнауле

БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Следственные органы Западно-Сибирского управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета авиакомпании Azur Air в Барнауле, произошедшей вечером в среду, сообщили РИА Новости в следственном управлении.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта", - сказал собеседник агентства.

В среду вечером в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам.