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РИА Новости

СК завел уголовное дело после жесткой посадки Boeing в Барнауле

10:18 26.09.2019 (обновлено: 10:45 26.09.2019)
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© Западно-Сибирское СУТ СК РоссииНа месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Западно-Сибирское СУТ СК России
БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Следственные органы Западно-Сибирского управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета авиакомпании Azur Air в Барнауле, произошедшей вечером в среду, сообщили РИА Новости в следственном управлении.
"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта", - сказал собеседник агентства.
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Вчера, 10:13РИА Новости
В аэропорту назвали причину травм пассажиров севшего в Барнауле Boeing
В среду вечером в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил минтранс. Эвакуация проходила по надувным трапам.
По последним данным СК, число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек, одна пассажирка находится в больнице. Согласно информации минздрава Алтайского края, женщине поставлен предварительный диагноз: ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника.
Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
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Пассажиры аварийного Boeing рассказали о жесткой посадке в Барнауле
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