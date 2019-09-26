Памфилова заявила, что категорически против несанкционированных акций

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что она категорически против проведения несанкционированных акций, поскольку, отстаивая свою позицию, нельзя нарушать права большого количества других людей.

Ранее сообщалось, что депутат Московской городской думы Инна Святенко предложила создать в Мосгордуме рабочую группу по совершенствованию законодательства о митингах и шествиях и формированию культуры свободы слова, одной из основных задач которой должно стать "устранение правовых неточностей и коллизий".

"Я категорически против несанкционированных акций, поскольку, отстаивая свои права, нельзя нарушать права большого количества других людей. Надо уметь, отстаивая свои права, не оттаптываться на правах других. Очень важно учитывать специфику большого города и транспортной сети, безопасности, и других факторов: как люди живут, мешает это им или нет", - сказала председатель ЦИК.

Она добавила, что в городах важно помнить: несанкционированный митинг может перекрыть доступ к социально значимому объекту.

"Я считаю, что это вопрос достижения компромиссов, а не просто "я захотел и пошел". Ты посмотри сначала, какие последствия могут быть. Это взаимное движение навстречу друг другу", - подчеркнула Памфилова.